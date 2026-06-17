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Šefild junajted sa klupe vodi Kris Vajlder, a nedavno je za njegovog prvog pomoćnika imenovan Miki Kolins.

"Mislim da se radi o klubu sa bogatom istorijom. Igrao sam protiv njih mnogo puta tokom godina. Tačno znam o čemu se radi, šta navijači očekuju, a nakon razgovora sa Krisom (Vajlderom) i stručnim štabom, shvatio sam da je to projekat koji me zanima i zbog kojeg se radujem", rekao je Džons, koji je tokom fudbalske karijere nastupao samo za Blekburn i Mančester junajted.

Totenhem - Mančester junajted, finale Lige Evrope Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

U dresu kluba iz Mančestera osvojio je Premijer ligu u sezoni 2012/13, kao i FA kup 2016. godine i Ligu Evropa godinu dana kasnije.

Za reprezentaciju Engleske odigrao je 27 utakmica.

Šefild junajted je prošlu sezonu završio na 13. mestu Čempionšipa.

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