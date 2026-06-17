"Mislim da se radi o klubu sa bogatom istorijom. Igrao sam protiv njih mnogo puta tokom godina. Tačno znam o čemu se radi, šta navijači očekuju, a nakon razgovora sa Krisom (Vajlderom) i stručnim štabom, shvatio sam da je to projekat koji me zanima i zbog kojeg se radujem", rekao je Džons, koji je tokom fudbalske karijere nastupao samo za Blekburn i Mančester junajted.