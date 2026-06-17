Bivši fudbaler Mančester junajteda Fil Džons pridružio se stručnom štabu Šefild junajteda, saopštio je danas engleski drugoligaš.Džons (34), koji je igračku karijeru završio 2023. godine, radio je kao trener prvog tima Blekburna pod vođstvom Majkla O'Nila.
Fudbal
IGRAO JE PREKO 10 GODINA U MANČESTERU, A SADA SE PRIDRUŽIO STRUČNOM ŠTABU ŠEFILD JUNAJTEDA! Fil Džons na novom zadatku!
Slušaj vest
Šefild junajted sa klupe vodi Kris Vajlder, a nedavno je za njegovog prvog pomoćnika imenovan Miki Kolins.
"Mislim da se radi o klubu sa bogatom istorijom. Igrao sam protiv njih mnogo puta tokom godina. Tačno znam o čemu se radi, šta navijači očekuju, a nakon razgovora sa Krisom (Vajlderom) i stručnim štabom, shvatio sam da je to projekat koji me zanima i zbog kojeg se radujem", rekao je Džons, koji je tokom fudbalske karijere nastupao samo za Blekburn i Mančester junajted.
Totenhem - Mančester junajted, finale Lige Evrope Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
U dresu kluba iz Mančestera osvojio je Premijer ligu u sezoni 2012/13, kao i FA kup 2016. godine i Ligu Evropa godinu dana kasnije.
Za reprezentaciju Engleske odigrao je 27 utakmica.
Šefild junajted je prošlu sezonu završio na 13. mestu Čempionšipa.
Reaguj
Komentariši