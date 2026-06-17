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U utorak uprava kluba je završila još dva velika posla, ugovore sa Čukaričkim produžila su dvojica talentovanih igrača koji su prošli omladinsku školu Brđana, a već su debitovali za prvi tim, Jovan Vojnović i Mateja Prokopijević.

Vojnović je rođen 31. avgusta 2007. godine, igra na poziciji desnog beka, a za prvi tim je debitovao maja 2025. godine. U međuvremenu, Vojnović je nastupao za omladinski tim Čukaričkog, a jedno vreme proveo je u leskovačkoj Dubočici na pozajmici, u Prvoj ligi Srbije.

„Iskoristio bih priliku da se zahvalim svima u klubu na mogućnosti da produžim ugovor, što znači da klub ima poverenje u mene. Odavno je poznato da je Čukarički ekipa koja daje šansu mladim igračima, i da to u Srbiji niko ne radi u toj meri, pa je nama koji polako ulazimo u prvi tim sa te strane mnogo lakše, osećamo da ćemo šansu dobiti i siguran sam i iskoristiti. Na meni je da se nametnem stručnom štabu, da na svakom treningu maksimalno radim, a u Čukaričkom imam od koga da učim i mogu prilično da napredujem“, kazao je Vojnović.

1/5 Vidi galeriju Čukarički - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prokopijević je takođe već igrao za prvi tim, debi je zabeležio još 2024. godine. Može da pokrije nekoliko pozicija u veznom redu, a u narednoj sezoni bi, kao i Vojnović, trebalo da bude jedan u plejadi mladih igrača ekipe sa Banovog brda.

„Veliku zahvalnost dugujem ljudima iz kluba, posebno zbog činjenice da sam imao tešku povredu na početku prošle sezone i da su imali poverenja u mene. Oporavak je protekao u najboljem mogućem redu, spreman sam za sve napore koji me očekuju i verujem da ću u narednoj sezoni pokazati pun potencijal. Posebnu zahvalnost dugujem Feniks centru i Stavsportu, kao i Vuku Pantoviću i Milanu Veselinoviću, koji su mi mnogo pomogli tokom oporavka“, kazao je Prokopijević.