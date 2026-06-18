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Posle dve uspešne sezone provedene na Banovom brdu, iskusni desni bek Miloš Cvetković završio je svoju epizodu u Čukaričkom i sada je slobodan u izboru nove sredine. Fudbaler koji je godinama jedan od najpouzdanijih igrača na superligaškim terenima ne krije da i dalje ima velike ambicije i veruje da može da pruži mnogo na najvišem nivou.

Cvetković se najpre osvrnuo na period proveden u redovima "brđana", istakavši da će iz Čukaričkog poneti samo lepe uspomene.

– Želeo bih da se zahvalim Čukaričkom, upravi kluba i svim ljudima sa kojima sam sarađivao tokom prethodne dve godine. Bilo je mnogo lepih trenutaka u klubu koji je vrhunski organizovan i zaista je bila privilegija biti deo tog kolektiva – rekao je Cvetković.

1/4 Vidi galeriju Miloš Cvetković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Iako je iza njega bogata karijera, nekadašnji fudbaler Zemuna, Hajduka iz Kule, Napretka, Crvene zvezde, Levskog, Mladosti iz Lučana, TSC-a i Čukaričkog smatra da još nije rekao poslednju reč.

– Osećam se odlično i siguran sam da još mogu da igram na vrhunskom nivou. Spreman sam za nove izazove i radujem se onome što dolazi – poručio je iskusni defanzivac.

Interesovanje za Cvetkovića ne manjka. Nekoliko klubova iz Super lige i Prve lige Srbije već je uspostavilo kontakt sa njim, a među zainteresovanima su i neki od njegovih bivših klubova, koji dobro poznaju njegove igračke i ljudske kvalitete.

– Najvažnije je da postoje ponude. Sada imam vremena da dobro razmislim i donesem najbolju odluku. Verujem da svojim iskustvom mogu mnogo da doprinesem svakom timu, a motiva i želje mi ne nedostaje – naglasio je Cvetković.

Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Njegove brojke dovoljno govore o kontinuitetu i kvalitetu. U Super ligi Srbije odigrao je čak 263 utakmice, postigao sedam golova i upisao 28 asistencija, potvrdivši status jednog od najiskusnijih igrača domaćeg prvenstva.

Gde god nastavi karijeru, nema sumnje da će Miloš Cvetković predstavljati veliko pojačanje, kako na terenu, tako i u svlačionici, gde je godinama važio za jednog od lidera svojih ekipa.

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