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Gostujući na jednoj ruskoj televiziji, fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan podelio je pregršt interesantnih detalja o svom odnosu i saradnji sa austrijskim reprezentativcem Markom Arnautovićem. Iskusnog napadača je opisao kao izuzetno harizmatičnu ličnost i pravog vođu, ali i kao igrača koji u poznim fudbalskim godinama tačno zna kako da dozira i sačuva energiju.

1/9 Vidi galeriju Nair Tiknizjan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

"Svaki dan dolazi u drugim kolima, ali je ostao čovek"

Tiknizjan je najpre skrenuo pažnju na specifičan životni stil koji Arnautović vodi, kao i na neverovatnu harizmu kojom zrači unutar tima.

"Na treninge svakog dana stiže u različitom automobilu. Međutim, i pored tog silnog luksuza, on je pre svega ostao čovek sa kojim možete razgovarati bukvalno o svemu. Njegov uticaj na atmosferu u svlačionici je neverovatno pozitivan i za mene predstavlja autoritet koji se bez pogovora sledi", istakao je Tiknizjan.

Lukav trik za naporna gostovanja

Posebno simpatičan deo razgovora bio je onaj u kojem je Tiknizjan otkrio na koje se sve načine Arnautović snalazi kako bi izbegao iscrpljujuća putovanja klupskim autobusom.

"Prilično je namazan. Kada god nas očekuju neka daleka gostovanja i vožnje koje traju duže od dva ili tri sata, on odjednom počne da se žali na bol u prednjoj ili zadnjoj loži", kroz smeh je otkrio fudbaler crveno-belih.

1/20 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Kada je najvažnije - on je onaj stari

Ipak, prvotimac srpskog šampiona napominje da Arnautović u ključnim momentima uvek dokaže zbog čega ima status svetske zvezde.

"Kada su na red dolazile bitne utakmice u Ligi Evrope, na terenu bih video onog prepoznatljivog Marka od pre pet godina. On je i dalje sposoban za vrhunski fudbal, agresivan presing i maksimalno ispunjavanje svih zamisli šefa stručnog štaba. Jasno je da ne može da izdrži svih 90 minuta u tom ritmu – njegov maksimum u visokom intenzitetu je oko sat vremena, ali uzevši u obzir njegove godine, to je zaista besprekoran rezultat", zaključio je Tiknizjan.

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