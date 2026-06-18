Ibrahima Konate stigao je u Real.
Fudbal
MADRIĐANI AKTIVIRALI BOMBU: Real se oglasio - Murinjo dobio novo pojačanje!
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Dosadašnji fudbaler Liverpula i reprezentativac Francuske Ibrahima Konate potpisao je ugovor sa Realom do 30. juna 2030. godine, saopštio je madridski klub.
Finansijski detalji nisu objavljeni, ali španski mediji prenose da francuski fudbaler u madridski klub stiže bez obeštećenja, pošto mu 30. juna ističe ugovor sa Liverpulom i Žoze Murinjo dobiće ozbiljno pojačanje.
Žoze Murinjo na klupi Benfike Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia
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Konate se trenutno nalazi sa selekcijom Francuske na Svetskom prvenstvu, koje se održava u SAD, Meksiku i Kanadi.
Igrao za Liverpul od 2021. godine, a za klub sa Enfilda nastupio je na 183 utakmice i postigao je sedam golova. Sa engleskim klubom osvojio je pet trofeja.
On je ranije igrao za Lajpcig i Sošo.
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