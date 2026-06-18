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Sprema se transfer koji bi mogao da uzdrma Apenine i ozbiljno prodrma italijanski fudbal. U Torinu se kuva potez koji bi mogao da izazove pravi navijački rat.

Novi izvršni direktor Juventusa, Đovani Karnevali, već povlači prve konkretne poteze u rekonstrukciji tima, a fokus je trenutno na poziciji golmana.

Jedna od opcija bio je Emilijano Martines iz Aston Vila, ali visoki finansijski zahtevi engleskog kluba naveli su Juventus da se okrene alternativama.

U tom kontekstu, u prvi plan je iskočilo ime srpskog golmana Vanje Milinković-Savića, koji je već godinama pod lupom skauta iz Torina i nije prvi put da se dovodi u vezu sa “starom damom”.

1/5 Vidi galeriju Vanja Milinković-Savić Napoli Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia

Prema navodima „Gazzette”, nakon što je postalo jasno da Liverpul ne planira da pusti Alisona Bekera, Juventus je ubrzao potragu za novim rešenjem među stativama, a Milinković-Savić se sada nalazi visoko na listi želja.

U Napulju se, kako se navodi, sve češće govori o mogućem odlasku Srbina iz Napoli, iako je tek nedavno stigao u klub, što dodatno podgreva priče o transferu.

E, sada problema u celoj priči su navijači, a oni sigurno oprostati odlazak iz Napolija u redove omraženog rivala iz Torina.

Vlahović "status kvo"

Šta se dešava sa Vlahovićem? I dalje nema promena, a sve glasnije se pominje mogućnost da Dušan nastavi svoju misiju u Juventusu. Da bi se to dogodilo potrebno je da potpiše novi ugovor.