TRANSFER BOMBA! Čuveni Srbin prelazi u Juventus: Navijači mu neće oprostiti takvu izdaju?!
Sprema se transfer koji bi mogao da uzdrma Apenine i ozbiljno prodrma italijanski fudbal. U Torinu se kuva potez koji bi mogao da izazove pravi navijački rat.
Novi izvršni direktor Juventusa, Đovani Karnevali, već povlači prve konkretne poteze u rekonstrukciji tima, a fokus je trenutno na poziciji golmana.
Jedna od opcija bio je Emilijano Martines iz Aston Vila, ali visoki finansijski zahtevi engleskog kluba naveli su Juventus da se okrene alternativama.
U tom kontekstu, u prvi plan je iskočilo ime srpskog golmana Vanje Milinković-Savića, koji je već godinama pod lupom skauta iz Torina i nije prvi put da se dovodi u vezu sa “starom damom”.
Prema navodima „Gazzette”, nakon što je postalo jasno da Liverpul ne planira da pusti Alisona Bekera, Juventus je ubrzao potragu za novim rešenjem među stativama, a Milinković-Savić se sada nalazi visoko na listi želja.
U Napulju se, kako se navodi, sve češće govori o mogućem odlasku Srbina iz Napoli, iako je tek nedavno stigao u klub, što dodatno podgreva priče o transferu.
E, sada problema u celoj priči su navijači, a oni sigurno oprostati odlazak iz Napolija u redove omraženog rivala iz Torina.
Vlahović "status kvo"
Šta se dešava sa Vlahovićem? I dalje nema promena, a sve glasnije se pominje mogućnost da Dušan nastavi svoju misiju u Juventusu. Da bi se to dogodilo potrebno je da potpiše novi ugovor.