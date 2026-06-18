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Skoplje je jutros potresla velika policijska akcija u kojoj je, prema navodima tamošnjih medija, priveden bivši predsednik Fudbalske federacije Severne Makedonije, Ilčo Gjorgievski.

Kako je saopšteno iz tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Finansijskom policijom, sprovedena je koordinisana akcija na više lokacija širom zemlje. U toku su pretresi i privođenja više od 15 osumnjičenih osoba.

Među njima se, prema pisanju makedonskih medija, nalazi i Gjorgievski, koji je godinama važio za jednu od najuticajnijih ličnosti u makedonskom fudbalu.

Njegovo ime se i ranije dovodilo u vezu sa finansijskim malverzacijama. Protiv njega je još 2019. godine podneta krivična prijava zbog sumnje na utaju poreza i falsifikovanje poslovne dokumentacije tokom perioda dok je bio na čelu Fudbalske federacije Severne Makedonije.

Prema navodima iz prijave, Savez je navodno prikazivao netačne finansijske podatke, čime je državni budžet oštećen za oko 1,68 miliona denara.

Nadležni organi za sada nisu saopštili više detalja o aktuelnoj istrazi, a očekuje se da tokom dana budu poznate nove informacije o slučaju koji je uzdrmao makedonsku sportsku javnost.

Pogledajte fotografije sa meča Vels - S. Makedonija:

1/6 Vidi galeriju Vels - Severna Makedonija Foto: Chris Fairweather/Huw Evans / Shutterstock Editorial / Profimedia