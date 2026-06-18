ZVANIČNO: Partizan doveo igrača iz 4. lige Italije
Fudbaler iz Obale Slonovače Čaka Traore novi je igrač Partizana, saopštio je danas beogradski klub.
Traore (21) je sa Partizanom potpisao ugovor na dve godine, uz ugovornu opciju produžetka saradnje na još dve sezone. Ovaj fudbaler je prošlu sezonu proveo u italijanskom četvrtoligašu - Milanu Futuro.
"Reč je o krilnom napadaču rođenom u Obali Slonovače, koji je značajan deo svog fudbalskog razvoja proveo u Italiji. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Parmu, Palermo i razvojni tim Milana. Tokom prethodne takmičarske sezone, nastupajući za ekipu Milan Futuro, odigrao je 25 utakmica, uz učinak od devet golova i pet asistencija. Angažovanjem mladog ofanzivca koji primarno igra na krilnim pozicijama u napadu, Partizan dodatno pojačava konkurenciju na tim pozicijama", naveo je na svom sajtu klub iz Humske.
Traore je treći fudbaler iz Obale Slonovače koji će nositi dres Partizana, nakon Ismaela Beka Fofane i Sedrika Gogua.
Partizan će u prvom kolu Superlige Srbije 18. jula gostovati Zemunu.
"Crno-bele" krajem jula očekuje nastup u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv pobednika duela Una Strasen - La Fjorita.