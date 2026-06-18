Traore (21) je sa Partizanom potpisao ugovor na dve godine, uz ugovornu opciju produžetka saradnje na još dve sezone. Ovaj fudbaler je prošlu sezonu proveo u italijanskom četvrtoligašu - Milanu Futuro .

"Reč je o krilnom napadaču rođenom u Obali Slonovače, koji je značajan deo svog fudbalskog razvoja proveo u Italiji. Tokom dosadašnje karijere nastupao je za Parmu, Palermo i razvojni tim Milana. Tokom prethodne takmičarske sezone, nastupajući za ekipu Milan Futuro, odigrao je 25 utakmica, uz učinak od devet golova i pet asistencija. Angažovanjem mladog ofanzivca koji primarno igra na krilnim pozicijama u napadu, Partizan dodatno pojačava konkurenciju na tim pozicijama", naveo je na svom sajtu klub iz Humske.