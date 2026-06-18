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Partizan je zvanično potvrdio da je novi fudbaler crno-belih Milan Aleksić, dosadašnji igrač engleskog Sanderlenda.

Aleksić se vraća u Partizan na jednogodišnju pozajmicu, uz ugovornu opciju otkupa po isteku pozajmice. Rođen je 30. avgusta 2005. godine u Kragujevcu i nastupa na poziciji veznog igrača.

Deo omladinskog staža proveo je upravo u Partizanu, nakon čega je nosio dres Radničkog 1923 iz Kragujevca, odakle je ostvario transfer u Sanderlend.

U prvom delu prethodne takmičarske sezone bio je na pozajmici u poljskoj Krakoviji.

- Veliko mi je zadovoljstvo što se vraćam u Partizan, klub za koji me vežu lepe uspomene iz omladinskog perioda. Svestan sam veličine kluba, dresa koji nosim i očekivanja koja postoje u Partizanu. Dolazim motivisan, spreman za rad i sa željom da se što pre stavim na raspolaganje stručnom štabu. Verujem da je ovo pravi korak za mene i učiniću sve da svojim igrama, odnosom i zalaganjem pomognem ekipi u ostvarivanju ciljeva. Hvala klubu na ukazanom poverenju. Radujem se povratku u Humsku - rekao je Milan Aleksić.

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