- Veliko mi je zadovoljstvo što se vraćam u Partizan, klub za koji me vežu lepe uspomene iz omladinskog perioda. Svestan sam veličine kluba, dresa koji nosim i očekivanja koja postoje u Partizanu. Dolazim motivisan, spreman za rad i sa željom da se što pre stavim na raspolaganje stručnom štabu. Verujem da je ovo pravi korak za mene i učiniću sve da svojim igrama, odnosom i zalaganjem pomognem ekipi u ostvarivanju ciljeva. Hvala klubu na ukazanom poverenju. Radujem se povratku u Humsku - rekao je Milan Aleksić.