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Kojzek u Partizan dolazi iz austrijskog bundesligaša Wolfsberga na jednogodišnju pozajmicu, uz ugovornu opciju otkupa po isteku pozajmice.

Rođen je 2. januara 2006. godine u Slovenj Gradecu, poseduje austrijsko i slovenačko državljanstvo, visok je 195 centimetara i nastupa na poziciji centarfora. Reč je o mladom napadaču koji je prethodnih sezona nosio dres Wolfsbergera, a trenutno je član mlade reprezentacije Austrije.

- Čuo sam mnogo lepih stvari o Partizanu, atmosferi i navijačima. Volim napadački fudbal, igru sa mnogo šansi i golova, a Erling Haland je jedan od igrača na koje se ugledam. Jedva čekam da istrčim na teren u dresu Partizana, da zaigram pred našim navijačima i osetim atmosferu o kojoj sam toliko slušao. Naravno, znam i koliko derbi znači ovom klubu i navijačima, i radujem se trenutku kada ću imati priliku da budem deo takve utakmice.

1/5 Vidi galeriju Erik Kojzek Foto: FK Partizan

U prethodne dve takmičarske sezone za Wolfsberg je odigrao ukupno 52 utakmice i postigao 14 golova. Kojzek nastupa i za mladu reprezentaciju Austrije, za koju je upisao pet nastupa uz jedan postignut gol.