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Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije stigao je na Bliski istok prošlog leta, a kako prenosi pouzdani "Sharjah Sports TV", dve strane su sada donele odluku o sporazumnom raskidu saradnje.

Iskusni, 37-godišnji plejmejker je nakon odlaska iz Evrope bio izuzetno tražen na fudbalskom tržištu, a u dresu Al Vahde opravdao je renome pošto je na 42 odigrana meča zabeležio impresivan učinak od pet golova i čak 20 asistencija.

1/4 Vidi galeriju Dušan Tadić u dresu Al Vade Foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Waleed Zein / AFP / Profimedia, Noushad Thekkayil / imago sportfotodienst / Profimedia

S obzirom na to da je sada slobodan igrač, Tadić će ponovo postati jedna od najtraženijih meta u prelaznom roku. Od domaćih klubova, za njegove usluge su ranije ozbiljno interesovanje pokazivali Crvena zvezda i Vojvodina, međutim, inostrani mediji javljaju da je u trci i turski velikan Fenerbahče, koji bi rado ponovo video srpskog virtuoza u svojim redovima.

Podsećanja radi, Tadić je tokom bogate i uspešne karijere branio boje Vojvodine, Groningena, Tventea, Sautemptona, Ajaksa i pomenutog Fenerbahčea.