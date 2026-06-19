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Rumunski stručnjak preuzeo je prvi tim Intera u junu 2025. godine, a već u svojoj prvoj sezoni ostvario je veliki uspeh osvojivši duplu krunu – titulu prvaka Italije i Kup Italije.

1/4 Vidi galeriju Komo - Inter Foto: Roberto Bregani/ANSA

Inter je pod njegovim vođstvom stigao do 21. šampionske titule u klupskoj istoriji, dok je Kivu proglašen za najboljeg trenera Serije A u sezoni 2025/26.

Od dolaska na klupu "neroazura" vodio je ekipu na 58 utakmica, a klub je u saopštenju istakao da su ponos, odanost i strast prema Interu vrednosti koje su obeležile njegov rad i doprinele uspesima tima.

Kivu je tokom igračke karijere nosio dres Intera i osvojio tri titule šampiona Italije, a sada je postao tek drugi čovek u istoriji kluba koji je osvajao "skudeto" i kao igrač i kao trener. Takođe je jedan od retkih trenera koji su osvojili titulu prvaka Italije već u svojoj debitantskoj sezoni na klupi Intera.

Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da je Kivu prethodno osvojio šampionsku titulu i sa omladinskim timom Intera, pa je postao drugi trener u istoriji kluba kome je to pošlo za rukom i sa mlađim kategorijama i sa prvim timom.