Fudbalski klub Bajer Leverkuzen saopštio je danas da je angažovao portugalskog mladog reprezentativca Afonsa Moreiru iz francuskog Liona u transferu vrednom oko 30 miliona evra, uz potencijalne bonuse koji mogu podići ukupnu sumu na više od 33 miliona.
Fudbal
NEMCI SE OZBILJNO POJAČALI! Moreira novi fudbaler Bajer Leverkuzena
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Dvadesetjednogodišnji krilni napadač potpisao je ugovor do juna 2031. godine, čime je postao jedno od dugoročnih pojačanja nemačkog bundesligaša.
Moreira je u Lion stigao iz Sportinga za oko dva miliona evra, a u prošloj sezoni je u svim takmičenjima odigrao 37 utakmica, uz učinak od osam golova i 11 asistencija.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
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Sportski direktor Leverkuzena Simon Rolfes istakao je da se radi o brzom, agilnom i tehnički potkovanom ofanzivcu koji se odlično uklapa u stil igre ekipe.
Moreira je standardni član portugalske mlade reprezentacije i smatra se jednim od najperspektivnijih krilnih igrača svoje generacije.
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