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Dvadesetjednogodišnji krilni napadač potpisao je ugovor do juna 2031. godine, čime je postao jedno od dugoročnih pojačanja nemačkog bundesligaša.

Moreira je u Lion stigao iz Sportinga za oko dva miliona evra, a u prošloj sezoni je u svim takmičenjima odigrao 37 utakmica, uz učinak od osam golova i 11 asistencija.

1/39 Vidi galeriju Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

Sportski direktor Leverkuzena Simon Rolfes istakao je da se radi o brzom, agilnom i tehnički potkovanom ofanzivcu koji se odlično uklapa u stil igre ekipe.