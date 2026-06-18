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Dvadesetdvogodišnji fudbaler potpisao je dugoročni ugovor sa Liverpulom, nakon što je lekarske preglede obavio u kampu reprezentacije Španije u Tenesiju, gde se nalazi na Svetskom prvenstvu.

Munjos je prvo pohađao čuvenu omladinsku akademiju La Masia, a potom je nastupao za mlađe selekcije Real Madrida. U Osasunu je stigao u julu 2025. godine, a za reprezentaciju Španije debitovao je u martu ove godine.

1/6 Vidi galeriju PSŽ - Liverpul Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia

Mladi krilni napadač iza sebe ima zapaženu sezonu u kojoj je postigao sedam golova i upisao pet asistencija, čime je skrenuo pažnju evropskih velikana i izborio mesto u reprezentaciji Španije za Mundijal.

Munjos je prvo pojačanje Liverpula od dolaska novog menadžera Andonija Iraole, koji je na klupi nasledio Arnea Slota.

Munjos je bio na klupi za rezervne igrače u remiju Španije i Zelenortskih ostrva (0:0), ali nije ulazio u igru.