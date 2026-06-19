Slušaj vest

Vest o smrti čuvenog fudbalera u 59. godini su preneli italijanski mediji.

Igor Proti je prošle godine objavio da boluje od raka debelog creva. Odmah nakon što je saznao dijagnozu je operisan i krenuo je sa hemoterapijama.

Njegovo stanje se pogoršalo od prošlog septembra, a bez obzira na to, izašao je pred navijače Livorna za koji je igrao i pozdravio ih u suzama.

Ko je bio Igor Proti?

Igor Proti je rođen 24. septembra 1967. godine u Riminiju gde je i počeo da se bavi fudbalom.

1/5 Vidi galeriju Igor Proti Foto: Claudio Grassi / LaPresse / Profimedia, Stefano D'Errico / LaPresse / Profimedia, Roberto Settonce / LaPresse / Profimedia

Sa 18 godina je prešao u Livorno, a tokom karijere je igrao za Alzano, Mesinu, Bari, Lacio, Napoli i Ređijanu pre nego što je 1999. godine ponovo stigao u Livorno za koji je, tokom svog drugog mandata u klubu, postigao 108 golova na 192 utakmice.

Jedini je fudbaler kojem je pošlo za rukom da bude najbolji strelac Serije A, Serije B i Serije C1.