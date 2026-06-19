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Erik Kojzek u Partizanu! Šta od njega mogu da očekuju navijači? Odgovor na to pitanje najbolje može da ponudi Nemanja Rnić.

Nesumnjivo najbolje partije u dosadašnjoj karijeri nova Partizanova devetka pružala je u mlađim selekcijama Volfsbergera – upravo pod Rnićevom dirigentskom palicom, što je bio povod da Meridian sport kontaktira perspektivnog stručnjaka.

“Pre mog dolaska na klupu omladinaca Volfsbergera nije Erik dobijao ozbiljniju priliku. Dopao mi se kao igrač, prvenstveno njegove radne navike i posvećenost. Svojim radom i trudom zaslužio je šansu i potom je iskoristio na najbolji mogući način. Kako sam potom prelazio u stariju grupu, krenuo je i on sa mnom… Odigrao je sjajnu sezonu, što ga je preporučilo prvom timu. Otputovao je na pripreme tada, dokazao se i potpisao profesionalni ugovor. Već iste sezone proglašen je za najboljeg džokera Bundeslige, jer je stalno ulazio sa klupe i davao golove. Odlična statistika, zapažena uloga”, počeo je nekadašnji reprezentativac Srbije razgovor za Meridian sport.

Rođen je Kojzek u Slovenj Gradecu, ali uprkos dokumentima i poreklu, odlučio je da promeni reprezentaciju i zaduži dres Austrije. Ključnu ulogu u toj odluci po svemu sudeći odigrao je bivši trener Mančester junajteda, danas i te kako uspešni selektor Austrijanaca – Ralf Rangnik.

“Posle je privremeno izgubio ritam zbog povreda. Nažalost ti problemi su ga malo usporili, ali uspeo je da se izdigne, pa potom postao mladi reprezentativac Austrije. Veliku ulogu u tom procesu odigrao je selektor Ralf Rangnik. Dobijao je poziv omladinske selekcije Slovenije, ali Rangnik i ostatak struke uradili su sve da postane austrijski reprezentativac. Sve je on to zaslužio. Reč je o dobrom karakteru. Svestan je toga i vodi računa o svom razvojnom putu.”

Kao bivši defanzivac i te kako Rnić zna koliko je ozbiljan izazov čuvati golgetere specifične građe i karakteristika.

“Nezgodan je za čuvanje. Korpulentan je! Krase ga dobre motoričke sposobnosti. Ne možeš sa 195 centimetara biti ekspolozivan, ali veoma je pokretljiv imajući u vidu da je toliko visok. Kada pusti korak ima zavidnu brzinu, tehnički je dobar i služi se desnom nogom. Odlično se kreće u kaznenom prostoru, odlično se kreće u dubinu… Naravno da ima mesta za napredak, da ima stvari koje mogu bolje da se rade, ali sa podrškom, samopouzdanjem i adekvatnim pristupom može da napravi iskorak u Partizanu.”

Nije Nemanja pristalica poređenja igrača, ali koliko poštuje Kojzeka, najbolje svedoče njegove reči.

“Nije fer prema mladim igračima da im namećem dodatno breme nekog velikog imena. To automatski podiže očekivanja, što kasnije može stvoriti problem. Kojzek je Kojzek i potrebno mu je pružiti maksimalnu podršku. Treba forsirati njegove vrline. Partizan je veliki klub. Sigurno će biti bliži protivničkom golu nego u Austriji, gde se igra direktnije, sa malo više inteziteta. Kod nas je kultura fudbala drugačija, ali ne i lakša. To su dve totalno različite lige. Neophodno je da se adaptira i proširi arsenal oružja u skladu sa zadacima koji ga očekuju.”