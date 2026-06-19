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Crveno-beli su na pripremama na Zlatiboru pobedili Jedinstvo iz Užica rezultatom 5:0.

Strelci u utakmici sa skraćenim poluvremenima bili su Katai u 8, Loizu u 11, Čam u 14, Krunić u 22. i Gaštarov u 55. minutu.

Crvena zvezda - Jedinstvo Užice Foto: Fk Crvena Zvezda

Trener srpskog šampiona Dejan Stanković je izabrao sledeći sastav:

Mateus (od 31. Guteša), Papović (od 31. Ovusu), Veljković (od 31. Gudelj), Učena (od 31. Roganović), Strika (od 31. Baucal), Krunić (od 31. Gaštarov), Abu Fani (od 31. Anokić), Loizu (od 31. Zarić), Čam (od 31. Šarić), Ivanić (od 31. Balov), Katai (od 31. Enem).

Prva pripremna utakmica je prošla veoma dobro, svoj nezvanični debi su imali novi fudbaleri, a dvojica od njih, Loizu i Čam, upisali su se u strelce.

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Bonus video:

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Terzić o pojačanjima, reprezentativcima Srbije Izvor: MONDO/Dušan Ninković