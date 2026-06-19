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Lajpcig je u sredu otpustio Vernera i njegove pomoćnike nakon što mnogi ocenili kao uspešnu debitantsku sezonu osvajanjem trećeg mesta u Bundesligi i plasmanom u Ligu šampiona.

"Oli je obavio sjajan posao, odveo nas je u Ligu šampiona, ali takođe mi moramo da gledamo napred", rekao je šef za fudbalske operacije Red Bula Jirgen Klop, koji je odluku o otkazu doneo zajedno sa predsednikom Nadzornog odbora Lajpciga Oliverom Minclafom.

Verner je na to odgovorio pismom fudbalerima, saradnicima i navijačima Lajpciga rekavši da mu vreme donošenja ove odluke "nažalost ne omogućava da se lično oprosti od svih".

Nemački 38-godišnji trener se osvrnuo na "vrlo pozitivan" period tokom kojeg je bio zamoljen da "ekipi da novi izgled u smislu ponašanja i stila igre, dok istovremeno uspostavlja novu, održivu hijerarhiju u svlačionici".

On je dodao da uneo mnoge promene i da misli da su svi zajedno ispunili zadatak u njegovom mandatu.

Sa 20 pobeda i pet remija u 34 kola u Bundesligi, Verner je osvojio više bodova nego bilo koji drugi trener Lajpciga.

Verner je zahvalio sportskom direktoru Lajpciga Marselu Šeferu, ali nije pomenuo Klopa i Minclafa.

Spekuliše se da će Lajpcig angažovati trenera Majorke Martina Demikelisa.

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