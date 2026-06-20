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Trener Koventrija Frenk Lampard obavio je pozitivne razgovore sa upravom tog fudbalskog kluba o novom ugovoru, preneli su britanski mediji.

Lampard je prošle sezone predvodio Koventri do titule u Čempionšipu i direktnog plasmana u Premijer ligu.

1/6 Vidi galeriju Frenk Lampard Foto: John Walton / PA Images / Profimedia, AP, EPA

Njegov ugovor ističe na kraju sledeće sezone, a dobri rezultati sa Koventrijem privukli su pažnju brojnih klubova, uključujući i Fulam.

Međutim, razgovori o novom ugovoru su u toku i ocenjeni su kao pozitivni, a u klubu se nadaju da bi dogovor sa 47-godišnjim trenerom mogao biti postignut pre početka nove sezone, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Lampard je u novembru 2024. godine preuzeo Koventri kada je bio 17. na tabeli Čempionšipa i na dva boda od zone ispadanja. Posle toga ekipa je pobedila u 16 od preostalih 29 utakmica, zauzela je peto mesto na tabeli i plasirala se u plej-of u kome je u polufinalu ;izgubila od Sanderlenda 2:3.

Prošle sezone ekipa je pobedila u 28 utakmica, najviše u ligaškom delu sezone u istoriji kluba i posle 25 godina Koventri se plasirao u Premijer ligu.

Bivši fudbaler Čelsija i engleske reprezentacije počeo je trenersku karijeru u Derbi Kauntiju, pre nego što je u dva mandata predvodio Čelsi, a radio je i u Evertonu.