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Selekcija Srbije sklopljena od igrača starosti do 19 godina ozbiljno je oslabljena pred šampionat starog kontinenta.

Ranije je bilo poznato da za ekipu Gordana Petrića neće igrati Mihajlo Cvetković, Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević i Adem Avdić, a sada se tom spisku pridružio i Vasilije Kostov.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Biser srpskog fudbala, prema navodima "Meridian sporta", neće igrati za reprezentaciju ovog leta iako se njegovo ime našlo na nedavno objaveljnom spisku Petrića.

Kao razlog se navodi činjenica da se Evropsko prvenstvo za mlade ne igra u okviru FIFA termina i da za to klubovi imaju pravo da ne puste igrače u nacionalni tim.

U Crvenoj zvezdi su procenili da je Kostov potreban ekipi u pripremnom periodu i kvalifikacijama za Ligu šampiona i navodno, zbog toga mladi fudbaler neće igrati na Evropskom prvenstvu.

Kurir sport/Meridian sport

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