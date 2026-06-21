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Momak iz Londona je potpisao trogodišnji ugovor sa Železničarom i odmah se stavio na raspolaganje treneru Radomiru Kokoviću.

Posle stavljanja parafa na saradnju do 2029. u razgovoru sa klupske kanale sumirao je utiske, otkrio šta navijači mogu da očekuju od njega, kao i kakvi su mu ciljevi u Železničaru.

– Veoma sam srećan što sam ovde. Doputovao sam jutros, bio je to veoma rani let, ali od trenutka kada sam stigao u grad, stekao sam veoma pozitivan utisak. Pančevo je lepo mesto, teren je odličan i jedva čekam da počnem. Ovo je veoma porodično orijentisan klub, gde su svi zajedno i funkcionišu kao jedna velika porodica. Još uvek nisam imao priliku da vidim mnogo toga u Srbiji, ali prema onome što sam do sada čuo, ljudi su veoma gostoljubivi i srdačni. Prvi razgovori koje sam imao sa klubom i šefom stručnog štaba bili su presudni. Od samog početka imao sam osećaj da je ovo pravi korak za dalji napredak moje karijere. – istakao je igrač koji je nastupao za sve mlađe selekcije Engleske do 19 godina.

Odrastao si u Londonu i prošao kroz akademiju Čelsija. Koliko je to iskustvo oblikovalo tebe kao igrača i kao osobu?

– Mnogo toga što znam o fudbalu naučio sam upravo u Čelsiju. Imaju vrhunske trenere i vrhunske igrače. To iskustvo me je u velikoj meri oblikovalo i kroz stil igre koji danas gajim. Nadam se da ću to moći da pokažem i ovde i da demonstriram svoje kvalitete. To što su me trenirali i razvijali bivši profesionalni igrači mnogo mi je pomoglo tokom godina da steknem dragoceno iskustvo. Takmičarsko okruženje i svakodnevni rad sa najboljim mladim igračima doprineli su tome da postanem igrač kakav sam danas – čvrst, spreman i sposoban da odgovorim na najveće izazove.

1/8 Vidi galeriju FK Železničar Pančevo nove svlačionice Foto: FK Železničar Pančevo

Proveo si više od deset godina u Čelsiju. Koja je najvažnija lekcija koju nosiš iz tog perioda?

– Verovatno takmičarski mentalitet. Svake sezone igraš protiv vrhunskih igrača i moraš iznova da dokazuješ da pripadaš tom nivou. Naučiš da budeš istrajan, da nastaviš da radiš, da se boriš i da stalno napreduješ. Svaki dan je nova prilika da naučiš nešto novo. Liderstvo je oduvek bilo važan deo igre za mene, posebno sposobnost da postavljam standarde i očekivanja ne samo sebi, već i saigračima oko sebe. To stvara prave vrednosti u timu i pomaže svakome da iz dana u dan bude sve bolji.

Primarno igraš na poziciji štopera, ali možeš da pokriješ i mesto zadnjeg veznog. Gde se osećaš najprijatnije na terenu i kako bi sebe opisao kao igrača?

– Kada sam bio mlađi, više sam igrao kao centralni vezni fudbaler, ali kako sam prolazio kroz mlađe kategorije, sve više sam se profilisao kao štoper. Najviše mi odgovara desna strana odbrane, pošto sam dešnjak, ali mogu da igram i na levoj strani, što sam radio tokom poslednjih nekoliko sezona u Noriču. Moje najveće vrline su iznošenje lopte iz poslednje linije i kvalitet pas igre kroz linije protivnika. Oduvek sam bio igrač koji voli da ima loptu u nogama i uživa u igri kroz posed.

Nastupao si za Englesku u mlađim selekcijama, uključujući i reprezentaciju do 19 godina. Koliko su ti međunarodna iskustva doprinela razvoju? Takođe, šta te je privuklo projektu Železničara?

– Mislim da je ovo projekat koji se oslanja na mlade igrače, sa odličnim trenerom i jasnom vizijom. To je nešto čega želim da budem deo. Želim da steknem iskustvo u seniorskom fudbalu i verujem da je ovo pravo mesto za to.

Koliko si upoznat sa srpskim fudbalom i kakva su tvoja očekivanja od Superlige Srbije?

– Pre nego što sam došao ovde nisam bio previše upoznat sa ligom, ali što sam više istraživao i gledao utakmice, shvatio sam da je u pitanju veoma kvalitetno prvenstvo. Tu su veliki klubovi koji redovno igraju u Evropi i drago mi je što ću biti deo toga. Što se tiče igrača, razgovarao sam sa predsednikom kluba, a tu je i Džasper, koji je takođe iz Londona i ovde se dobro snašao. To mi je pokazalo da je moguće doći ovde i uspeti, a upravo to želim da uradim i ja.

Železničar je u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije dobio Bragu za protivnika. Kakav je tvoj utisak o tom žrebu?

– Radi se o veoma jakom protivniku, ali mislim da je to sjajan test za nas. Za mene lično to je veliki korak u karijeri i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu i pružiti snažan otpor.

Kakve ciljeve si postavio sebi u Železničaru?

– Pre svega želim da steknem novo iskustvo, da pokažem ljudima da mogu da igram na visokom nivou i da izađem iz svoje zone komfora. Upravo zbog toga sam došao ovde i radujem se izazovu koji je pred nama – zaključio je Bili Dži.