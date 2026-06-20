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Nekadašnja zvezda Barselone, Milana i PSŽ-a okačila je klin o klin još 2015. godine u dresu Fluminensea. Međutim, više od decenije kasnije, u svojoj 46. godini, Brazilac je rešio da ponovo zagolica maštu navijačima i parafira ugovor sa italijanskim trećeligašem, Ravenom.

Ipak, još uvek je pod velikim znakom pitanja da li ćemo ga zaista gledati na terenu u Seriji C, pošto je potpredsednik kluba spustio loptu izjavom da prvenstveni mečevi nisu previše realna opcija, kao i da registracija igrača još uvek nije u planu.

1/10 Vidi galeriju Ronaldinjo Foto: Sergio LIMA / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia

I pored toga, na Apeninima vlada prava groznica i mediji naširoko bruje o njegovom potencijalnom povratku u igru. Ako se to stvarno desi, biće to istinski poklon za sve zaljubljenike u fudbal koji su nekada uživali u magiji i prepoznatljivom osmehu ovog fudbalskog genija.

Ipak, cela ova priča oko Ravene ima mnogo dublju pozadinu. Ronaldinjov dolazak u italijanski klub prvenstveno je poslovni potez i velika investicija za budućnost, gde je kratkotrajni povratak fudbalu samo dobar marketing, dok je krajnji cilj ulazak u vlasničku strukturu tima.

Da se sprema nešto veliko potvrđuje i najava glamurozne promocije koja će se održati 23. juna, a kojoj će, uz samog Ronaldinja, prisustvovati i uticajna porodica Ćiprijani.