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Ofanzivni vezista, koji podjednako dobro može da igra na sve tri srane u srednjem redu, obavezao se na vernost belo-crnima na još dve godine, do leta 2028, a ugovor je potpisao u prostorijama kluba.

„Drago mi je da sam produžio ugovor sa Čukaričkim, klubom u koji sam stigao još u mlađim kategorijama, i u kojem sam dobio šansu u prvom timu. Verujem da ćemo i ove sezone imati ekipu kadru da se bori za plasman u gornji deo tabele, a da ću ujedno biti standardan prvotimac, odnosno da ću to zaslužiti svojim radom i zalaganjem na treninzima. Lepo mi je na Banovom brdu, ovo je moj klub, a i na početku priprema za narednu sezonu u ekipi vlada odlična atmosfera, imamo sjajne uslove i verujem da možemo da napravimo dobar rezultat“, kazao je mlađi od braće Miladinović.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Uroš Miladinović je zajedno sa bratom Igorom, koji je trenutno član francuskog Sent Etjena, u Čukarički došao još kao pionir, 2018. godine, a na Banovom brdu prošao je sve mlađe kategorije, u međuvremenu postao i mladi reprezentativac Srbije. Uroš Miladinović je za Čukarički odigrao 66 utakmica, postigao je deset golova, zabeležio je i osam asistencija.

„Uroš je dete kluba, već dugo vremena je u sistemu Čukaričkog, prošao je mnogo toga u našem timu i došao do prvog tima. I tu je pokazao ogroma potencijal, pa je za njega već bilo ponuda, ali ćemo svakako tražiti najbolje rešenje za obe strane. Od Uroša očekujemo mnogo, veliki je potencijal, a ovim produžetkom ugovora pokazao je i odanost klubu, zahvalni smo mu na tome. Verujemo da će na terenu pokazati kvalitet koji poseduje, a sigurno je da će za njega biti ponuda i da će on u skorijoj budućnosti ostvariti značajan transfer“, kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević.