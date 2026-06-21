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Najpre su to učinili desni bek Jovan Vojnović i vezista Mateja Prokopijević, a u petak je ugovor do 2028. godine produžio i krilni napadač Uroš Miladinović.

Dan kasnije, u prostorijama kluba sa Banovog brda ugovor sa Čukaričkim produžio je i Vladan Čarapić, do juna 2029. godine. Ovaj momak je dobio šansu prošle sezone, a tokom plej-ofa ustalio se kao prvi izbor stručnog štaba Brđana na mestu čuvara mreže. Čarapić je u finišu sezone šest puta bio na golu Brđana, a pokazao je ogroman potencijal i već je privukao pažnju brojnih evropskih skauta.

„Zahvalio bih se klubu na poverenju koje ima u mene, što su i dokazali novim ugovorom. Znam odlično kako funkcioniše sistem u Čukaričkom, posebno u radu sa golmanima, presrećan sam što sam dobio šansu na kraju prethodne sezone i siguran sam da je za mene trenutno najbolji izbor da produžim ugovor sa klubom koji me je afirmisao. Zahvalan sam stručnom štabu, saigračima i upravi kluba. Što se tiče eventualnog transfera, potpuno sam miran, radim i spremam se kao da ću ostati u Čukaričkom, a ako stigne neka ponuda koja zadovoljava obe strane, lako ćemo se dogovoriti“, kazao je po potpisivanju ugovora Čarapić.

Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević istakao je zadovoljstvo zbog produžetka ugovora sa mladim golmanom.

„Kao i Uroš Miladinović, i Čarapić je dete kluba, a produžetkom ugovora pokazao je koliko je veran Čukaričkom. Radi se o još jednom sjajnom golmanu koji je izašao iz rada sa Oliverom Kovačevićem. Prethodno, odlične partije u Čukaričkom pružali su Đorđe Petrović, Novak Mićović i Lazar Kaličanin, koji su ostvarili sjajne transfere, siguran sam da će i Čarapić krenuti njihovim stopama, verujem uspeti i da ih nadmaši. Pokazao je ogroman potencijal, stručni štab nije imao nikakvih problema da ga stavi na gol, a pokazalo se da su bili u pravu, s obzirom na to da je branio kao da ima bar nekoliko superligaških sezona u nogama. Zbog toga i ne čudi da je za njega već bilo interesovanja i to od klubova evropske klase. Imaće priliku i da nastupa na Evropskom prvenstvu za omladince, gde će sigurno još jednom dokazati klasu, ali je isto tako pred njim još dosta napornog rada“, kazao je Matijašević.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

U međuvremenu, Čarapić je dobio poziv za nastup na predstojećem Evropskom prvnestvu omladinaca (do 19 godina) i nema sumnje da će njegova cena samo rasti, posebno zbog činjenice da je projektovan da bude prvi izbor na golu Brđana u narednoj sezoni.

„Ugovor sa Čarapićem smo produžili na obostrano zadovoljstvo. Čarapić je dete kluba, sa nama je od svoje osme godine. Radi se o izuzetnom potencijalu, što je pokazao i u mečevima u plej-ofu u nedavno završenoj sezoni. Očekujem da još više potvrdi svoj potencijal i da se prvenstveno izbori za šansu, a da potom potvrdi kvalitet, s obzirom na to da imamo velika očekivanja od njega. Spremni smo i prihvatamo da istrpimo neke stvari, ali to je deo sazrevanja svakog igrača, a posebno golmana. Kao i u nekim prethodnim slučajevima, klub staje u potpunosti iza njega. Takođe, Čarapić će imati konkurenciju u dva izuzetna golmana, Đorđu Nikoliću i Vladimiru Stojkoviću, na njemu je da se izbori, a kod nas je pravilo uvek bilo isto, ko bude bio najbolji, taj će da brani. Čast mi je i zadovoljstvo što radim sa ovakvim momcima“, kazao je trener golmana Čukaričkog Oliver Kovačević.