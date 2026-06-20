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Zdravstvene komplikacije nastale su neposredno nakon prvenstvenog trijumfa njegovog tima nad ekipom O'Higinsa. Iz kluba su ubrzo umirili javnost objavom da je operativni zahvat prošao uspešno i da se Gago nalazi u stabilnom stanju.

Zvanične informacije i detaljniji izveštaj o zdravstvenom stanju svog trenera, Universidad de Čile je podelio sa navijačima putem saopštenja na društvenoj mreži X.

"Obaveštavamo javnost da je naš trener Fernando Gago prošao niz kardiovaskularnih testova i da danas neće voditi trening. Fernando je u dobrom stanju i nalazi se pod nadzorom našeg medicinskog tima“, navodi se u saopštenju.

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Nove informacije otkrivaju da je Gago prve tegobe osetio u četvrtak, odmah nakon što je njegov tim slavio protiv O'Higinsa sa 2:0 i tako na idealan način stavio tačku na prvi deo čileanskog šampionata.

Zbog procesa oporavka, argentinski stručnjak će morati privremeno da se povuče sa funkcije i propusti predstojeće obaveze ekipe. To znači da neće sedeti na klupi Universidad de Čilea na premijernom meču nacionalnog kupa protiv Santijago Vonderersa, koji je na programu ovog vikenda.

Ipak, ulogu vršioca dužnosti šefa struke privremeno preuzeti Gagov prvi pomoćnik – Fabrisio Koloćini.