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Nekadašnji kapiten Voše, koji je prošao sve selekcije u omladinskoj školi „Ilija Pantelić“, poslušao je svoje srce, i dve godine posle odlaska u Volfsberger, vraća se iz austrijskog kluba u svoju Vojvodinu.

Zukić je danas u prostorijama FC „Vujadin Boškov“ ponovo potpisao vernost svojoj „staroj dami“ i tako postao peto pojačanje Vojvodine ovog leta, pošto su do sada došli – Ifet Đakovac, Stefan Mitrović, Hamza Redžić i Nardin Mulahusejnović.

Inače, Zukić je u dresu „stare dame“ odigrao 197 utakmica, dao je 33 gola i upisao 18 asistencija, te je bio deo ekipe koja je 2020. godine osvojila trofej u Kupu Srbije.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

U Vojvodinu se vratio pošto je za Volfsberger odigrao 75 utakmica uz impresivan učinak od 22 gola i 21 asistencije, a i sa austrijskim klubom takođe je osvojio nacionalni Kup.

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FK Vojvodina počela pripreme Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić