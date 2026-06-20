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Posle dve godine provedene u Austriji, Zukić je odlučio da se vrati u klub u kojem je ponikao, naglasivši da je tokom čitavog perioda van Srbije ostao uz Vojvodinu kao verni navijač.

"Srce mi je puno jer sam se vratio u svoju drugu kuću. Iako nisam bio tu dve godine, pratio sam svaku utakmicu, bio u kontaktu sa igračima i navijao za klub. Pratio sam i finale Kupa i nervirao se kao da sam na terenu", rekao je Zukić, a preneo klub.

On je posebno zahvalio predsedniku kluba Dragoljubu Zbiljiću, istakavši da je dogovor o povratku postignut veoma brzo.

"Samo predsednik i ja znamo kroz šta smo prošli tokom prethodnih mesec dana. Naš razgovor trajao je svega pet minuta i odmah smo se dogovorili. Teži deo pregovora bio je sa klubom, ali se na kraju sve rešilo na zadovoljstvo svih", naveo je Zukić.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

Novi fudbaler Vojvodine zahvalio je i stručnom štabu na ukazanom poverenju.

"Kada vas toliko žele trener, klub, direktor i navijači, onda znate koliko vredite. Dobijao sam mnogo poruka tokom prethodne dve godine i samo ja znam koliko volim ovaj klub i koliko mi znači ovaj povratak", kazao je Zukić.

On je naglasio da se u Novi Sad vraća u najboljim igračkim godinama, sa željom da osvaja trofeje.

"Vraćam se u, kako se kaže, "prajm tajmu". To najbolje pokazuje koliko volim Vojvodinu i koliko želim da sa njom osvajam trofeje. Za Evropu ne želim ništa unapred da obećavam, već ću sve pokazati na terenu", poručio je Zukić.

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FK Vojvodina počela pripreme Izvor: MONDO/Milutin Vuijčić