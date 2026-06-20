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Prema izveštaju tamošnje vojne policije, Brazao i Žoao Roberto, vlasnik lokalne radnje, likvidirani su iz vatrenog oružja u jednom kafiću.

Iako su hitne službe brzo stigle na mesto pucnjave, nesrećnim ljudima nije bilo spasa i lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Tragične vesti ubrzo je potvrdio i regionalni delegat civilne policije Lukas Rezende.

Tokom igračke karijere, Brazao je bio prepoznatljiv po golgeterskom instinktu, velikoj borbenosti i harizmi. Nosio je dresove poznatih brazilskih klubova kao što su Atletiko Paranaense, Atletiko Gojanense, Santa Kruz i domaći Tubarao.

Najsvetlije trenutke doživeo je 2010. godine kada je nastupajući za Santa Kruz postao najbolji strelac državnog prvenstva Pernambuka, čime je obezbedio status jedne od najupečatljivijih figura te generacije.

Nakon što je okačio kopačke o klin, Brazao nije napustio svet sporta, uspešno je plivao u medijskim vodama, radeći kao voditelj na televiziji "UniTV" i fudbalski komentator.

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