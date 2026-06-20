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Fudbalski klub Vojvodina uložio je 700.000 evra u rekonstrukciju stadiona "Karađorđe", kako bi tim mogao da igra bar dva kola evropskih kvalifikacija na domaćem terenu.

Stadion Stare dame dobija novo ruho, a potrebno je razumevanje i podrška grada da se konačno otvori severna tribina stadiona:

1/15 Vidi galeriju OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

- Zahvaljujem se navijačima Vojvodine koji su stvarno bili strpljivi sve ovo vreme i javno apleujem na grad Novi Sad, hajde da sredimo severnu tribinu da vratimo naše najvatrenije navijače tamo. Imali smo nekoliko razgovora, postoji spremnost za tako nešto, ali fali odlučnosti - rekao je Dragoljub Zbiljić.

Naveo je prvi čovek Vojvodine i jedan slikovit primer ljubavi prema ponosu “srpske Atine”.

- Ako je Dejan Zukić mogao da dođe u Vojvodinu u najboljim godinama i pokaže koliko mu je stalo, onda dajte ljudi, pre svega mislim na gradonačelnika Žarka Mićina, da sredimo tu severnu tribinu i igramo Ligu Evrope na našem stadionu - poručio je Zbiljić.

Dejan Zukić ima iste želje upućene kabinetu gradonačelnika.

- U prethodne dve godine dobio sam bezbroj poruka da se vratim u Vojvodinu. Ispunio sam želje, kako navijača, tako i svoje. Sada mi je velika motivacija da imamo što veći broj navijača uz sebe, protiv Ferencvaroša, a potom i u nastavku kvalifikacija. Pun “sever” bi nam bio 12. igrač na svakoj utakmici - istakao je Zukić.

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