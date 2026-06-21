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Andrej Bačanin na stadionu Sankt Jakob park u Bazelu

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Nakon što je bilo poznato da selektor mlade reprezentacije Srbije uzrasta do 19 godina neće moći da računa na Andriju Maksimovića, Mihajla Cvetkovića, Adema Avdića i Veljka Milosavljevića, toj ekipi se najpre priključio Vasilije Kostov, a sada i Andrej Bačanin.

Kako saznaje "Mondo" Bačanin je u poslednji čas otpao sa spiska igrača koji će predstavljati Srbiju zbog povrede koju je dobio tokom jednog treninga nacionalnog tima.

1/5 Vidi galeriju Andrej Bačanin Foto: Valentin Domgjoni / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Andrej Bačanin je prošao mlađe kategorije Čukaričkog, ima 19 godina, a na leto 2025. godine je prešao u Bazel sa obeštećenje od 2,3 miliona evra.

Za Bazel je odigrao 35 utakmica uključujući i pet u Ligi Evrope.

Kurir sport/Mondo

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