Slušaj vest

Tužna vest ove nedelje stiže iz Velsa i potresa fudbalsku javnost. Nekadašnji legendarni reprezentativac i poznati trener Mark Hjuz saopštio je da je njegov sin Aleks preminuo u 38. godini života.

Ovaj iznenadni i prerani gubitak zavio je porodicu Hjuz u crno. Slomljen bolom, legendarni as je u kratkom obraćanju medijima zamolio javnost za poštovanje privatnosti i razumevanje u ovim najtežim trenucima za njegovu porodicu.

Iako Aleks nije krenuo očevim stopama kada je reč o profesionalnoj igračkoj karijeri, ostao je duboko inficiran fudbalom. Nakon kraćih epizoda na terenu, pronašao je sebe u analitici i skautingu, a u poslednje vreme je veoma uspešno obavljao funkciju šefa skaut službe i direktora za regrutaciju igrača u engleskom Grimsbi Taunu.

- Džil i ja smo potpuno slomljeni zbog iznenadnog i neočekivanog gubitka našeg voljenog sina Aleksa.

Aleks je bio divan sin, brat Kertisa i Ksenne, odani suprug i otac Džesiki i njihovo dvoje predivne dece, Sebastijana i Leonarda. Aleks je bio rukovodilac za regrutaciju igrača u klubu Grimsbi Taun i imao je mnogo dobrih prijatelja i kolega.

Svima će nam jako nedostajati. Molimo za privatnost u ovom tužnom trenutku dok se suočavamo sa gubitkom u našoj porodici - obratio se Mark Hjuz.