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Pouzdani defanzivac, rođen 2004. u Čačku, koji je u prethodnom periodu izrastao u jednog od važnijih šrafova ekipe, sumirao je utiske klupske kanale posle potpisa nove saradnje.

– Produžio sam ugovor na tri godine i to mi daje mir, sigurnost i potvrdu da radim dobre stvari. Znači mi puno što klub veruje u mene. Lepo mi je ovde i vidim da Železničar svakodnevno raste u svakom pogledu, tako da je odluka da ostanem bila prirodna – istakao je Vidojević.

Iza tebe je još jedna uspešna sezona u dresu Železničara. Kako ocenjuješ period koji si do sada proveo u klubu i svoj doprinos ekipi?

– Zadovoljan sam proteklom sezonom. Dosta sam napredovao i dobio na samopouzdanju. Mislim da sam dao sve od sebe da doprinesem ekipi, posebno jer mi stil igre sa velikim posedom lopte veoma odgovara.

Železničar iz godine u godinu raste i postavlja sve više ciljeve. Koliko ti je važno što si deo kluba koji konstantno napreduje?

– Jako mi je važno što sam deo kluba koji ima velike ambicije, jer u takvoj sredini mogu da izvučem maksimum iz sebe.

Već dobro poznaješ klub, saigrače i zahteve stručnog štaba. Koliko će ta stabilnost biti značajna pred izazove koji vas očekuju u novoj sezoni?

– To je velika prednost za mene, jer sam upoznat sa svim zahtevima trenera i dobro poznajem saigrače.

1/6 Vidi galeriju Stravičan sudar glavama igrača na meču Radnički Niš - Železničar Pančevo Foto: Printscreen / TV Arena sport

Ove godine Železničar će prvi put igrati evropske utakmice. Koliko te raduje što ćeš biti deo jednog istorijskog trenutka za klub?

– Jako se radujem evropskim utakmicama jer je to san svakog fudbalera, a posebno zato što smo prva generacija u istoriji kluba koja će igrati UEFA takmičenje.

Železničar će u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije igrati protiv Brage. Kakvi su tvoji utisci o žrebu?

– Protivnik je veoma jak, to je klub iz vrha evropskog fudbala. Ipak, uvek sam voleo da igram protiv velikih klubova jer me takve utakmice posebno motivišu.

Bio si deo mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, a dobio si i poziv selektora A tima Veljka Paunovića za akciju sačinjenu od superligaških igrača. Koliko ti znači to iskustvo?

– Poziv u reprezentaciju me je jako obradovao. Ponosan sam zbog toga i smatram da me je to iskustvo podiglo i kao igrača i kao osobu.

Šta će, po tvom mišljenju, biti ključ da ekipa ostane konkurentna i u Super ligi Srbije i na evropskoj sceni?

– Ključ će biti naša uigranost i glad za uspehom, jer smo kao najmlađa ekipa u ligi željni dokazivanja.

Koje ciljeve si postavio sebi, a koje timu za sezonu 2026/27?

– Sebi sam postavio cilj da budem lider odbrane i da zaslužim poziv u A reprezentaciju Srbije, a kao tim želimo da ponovo izborimo plasman u evropska takmičenja.

Kada pogledaš svoj dosadašnji put, šta smatraš najvažnijom lekcijom koju si naučio u karijeri?

– Najvažnije je imati veru u sebe i svakodnevno raditi na sebi.

Da možeš nešto da poručiš mlađem sebi na početku karijere, šta bi mu rekao?

– Rekao bih mu da se ne plaši nepravdi, jer kvalitet na kraju uvek ispliva na površinu.

Za kraj, koju poruku bi uputio navijačima Železničara pred novu sezonu i evropske izazove koji slede?

– Navijačima obećavam da ćemo dati maksimum na terenu i pozivam ih da dolaze u što većem broju na svaku utakmicu, jer nam mnogo znači kada su tribine pune – zaključio je

00:51 Džasper golčina Železničara protiv Novog Pazara Izvor: Arena 2 Premium