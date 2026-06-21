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FK Partizan je na dobrom putu da angažuje brazilskog napadača Džefersona Santosa Jeha, pošto su pregovori sa turskim Geztepeom ušli u završnu fazu.

Brazilac više nije u planovima kluba iz Izmira, koji je tokom prelaznog roka već doveo novo pojačanje na njegovoj poziciji, zbog čega je spreman da ga pusti u Beograd, preneo je "PBGnews".

Prema saznanjima, i sam Jeh je veoma zainteresovan za dolazak u Partizan, dok ni njegov agent nema ništa protiv realizacije transfera.

To je posebno zanimljivo imajući u vidu da odnosi između igračevog okruženja i prethodnog rukovodstva crno-belih nisu bili na najboljem nivou. U ovom trenutku sve strane pokazuju želju da posao bude uspešno završen, pa je utisak da bi dogovor mogao da bude postignut u veoma kratkom roku.

Ukoliko ne dođe do nepredviđenih komplikacija, Partizan bi uskoro mogao da dobije značajno pojačanje u napadu i jednog od glavnih kandidata da predvodi ofanzivnu liniju tima u narednoj sezoni.

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