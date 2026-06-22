Fudbaleri Ajaksa će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija (23. i 30. jul) igrati protiv poraženog iz dvomeča prvog kola kvalifikacija Lige Evropa između Vojvodine i Ferencvaroša
Fudbal
ŠPANAC PLATIO CEH NEUSPEHU: Garsija nije više trener Ajaksa
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Španski trener Oskar Garsija i fudbalski klub Ajaks sporazumno su danas raskinuli saradnju, nakon turbulentne sezone u kojoj je tim iz Amsterdama završio na petom mestu holandskog prvenstva.
Natopljen teren na utakmici Herenven - Ajaks Foto: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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U saopštenju Ajaksa se navodi da je sporazumni raskid dogovoren, iako je Garsija imao važeći ugovor do kraja juna naredne godine.
Garsija (53) je u martu napustio mesto trenera ekipe Ajaksa do 23 godine kako bi preuzeo prvi tim i zamenio Freda Grima.
Fudbaleri Ajaksa će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija (23. i 30. jul) igrati protiv poraženog iz dvomeča prvog kola kvalifikacija Lige Evropa između Vojvodine i Ferencvaroša.
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