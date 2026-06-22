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Španski trener Oskar Garsija i fudbalski klub Ajaks sporazumno su danas raskinuli saradnju, nakon turbulentne sezone u kojoj je tim iz Amsterdama završio na petom mestu holandskog prvenstva.

1/7 Vidi galeriju Natopljen teren na utakmici Herenven - Ajaks Foto: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U saopštenju Ajaksa se navodi da je sporazumni raskid dogovoren, iako je Garsija imao važeći ugovor do kraja juna naredne godine.

Garsija (53) je u martu napustio mesto trenera ekipe Ajaksa do 23 godine kako bi preuzeo prvi tim i zamenio Freda Grima.

Fudbaleri Ajaksa će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija (23. i 30. jul) igrati protiv poraženog iz dvomeča prvog kola kvalifikacija Lige Evropa između Vojvodine i Ferencvaroša.