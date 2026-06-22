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U Osnovnoj školi "Braća Jerković" u Železniku održan je turnir u fudbalu 3x3, koji je okupio 22 seniorske ekipe - 16 muških i 6 ženskih. Takmičenje je trajalo od 15 do 22 časa, a tokom celog popodneva publika je mogla da vidi brz, dinamičan i sve popularniji format fudbala.

Fudbal 3x3 igra se na manjem terenu, sa tri igrača u polju, što donosi više duela, brže akcije i manje prostora za grešku. Upravo zbog te jednostavnosti i intenziteta ovaj format sve više privlači pažnju, naročito među mlađim generacijama. Posle uspeha košarke 3x3, i fudbal 3x3 pokušava da izgradi svoje mesto u savremenom sportu.

1/7 Vidi galeriju Humanitarni turnir u fudbalu 3x3 u Železniku Foto: Privatna arhiva

Manifestacija je organizovana na teritoriji Gradske opštine Čukarica, uz podršku Sektora za sport GO Čukarica i Fudbala 3x3 Srbija. U organizacionom delu podršku je pružio i Đorđe Bulić, član Veća Gradske opštine Čukarica, resorno zadužen za sport, koji je pomogao da se ovaj sportski format predstavi i publici u Železniku.

Foto: Privatna arhiva

Pored takmičarskog programa, turnir je imao i humanitarnu dimenziju. Sav prihod od pratećih aktivnosti bio je namenjen za lečenje male Mile Gajić iz Železnika. Na taj način sportski događaj dobio je širi značaj, jer je okupio takmičare, organizatore i građane oko zajedničkog cilja - pomoći detetu iz svog kraja.

Jedan od najupečatljivijih momenata večeri bila je dodela nagrada, kada je rođeni brat Mile Gajić uručio priznanja najboljim seniorskim ekipama za prvo, drugo i treće mesto. Taj trenutak je dodatno podsetio da je rezultat na terenu bio važan, ali da je humanitarna poruka turnira bila u prvom planu.

Turnir u Železniku pokazao je da fudbal 3x3 ima potencijal da postane redovan sportski sadržaj u lokalnim sredinama. Brz ritam igre, veliki broj duela i pristupačan format čine ga zanimljivim i za igrače i za publiku.

Ipak, najvažnije je da je sport još jednom poslužio kao povod da se ljudi okupe i pomognu tamo gde je pomoć najpotrebnija.

Železnik je igrao za Milu.

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