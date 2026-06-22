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Dušan Vlahović opet u crno-belom! Samo ne u dresu Partizana, kluba u kojem se formirao kao fudbaler, već u poznatom velikanu.

Mediji danima već pišu da je Dušan Vlahović glavna meta sportskog menadžmenta Bešiktaša, te da su pregovori o mogućem transferu intenzivirani nakon što Srbin nije uspeo da se dogovori sa Juventusom, klubom čiji je dres nosio poslednje četiri ipo godine.

Dušan Vlahović pred važnom odlukom Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Galantni Turci, nema šta

Bešiktaš stvarno ne štedi, kada je Dušan Vlahović u pitanju. Turci nude pravo bogatstvo napadaču srpske fudbalske reprezentacije. Bešiktaš nudi Dušanu Vlahoviću platu od 10 miliona evra neto na godišnjem nivou, te još pet miliona samo za potpis ugovora. Kao nagradu, što bi došao kao slobodan igrač, bez obeštećenja. Galantno, nema šta. Pitanje je, da li Dušan Vlahović ovakvu platu može da dobije bilo gde u Evropi.

U poslednjoj godini ugovora Dušan Vlahović zarađivao je u Juventusu 12.000.000 evra. Tokom pregovora Italijani su nudili Srbinu upola manju platu, ali i dobre bonuse, na kraju dali su i ponudu od osam miliona evra koju Vlahović i njegovi agenti nisu prihvatili.

Dušan Vlahović na letovanju Foto: Printskrin/Instagram

U sredu u Antaliji

Prema poslednjim informacijama iz Turske Dušan Vlahović dolazi u tu zemlju. Navodno, u sredu, danas će doći u Antaliju gde je ranije uplatio odmor u jednom ekskluzivnom hotelu. Tamošnji mediji pretpostavljaju da bi mogao da se vidi sa nekim od čelnika Bešiktaša i u direktnim razgovorima razmotri ponudu kluba iz Istanbula.

Valja pomenuti da je Bešiktaš odnedavno preuzeo Italijan Vinćenco Italijano koji ima vrhunski odnos sa Dušanom Vlahovićem. Nekadašnji trener Bolonje i Fjorentine lično je pozvao u Istanbul Srbina i poručio mu da ga želi u svom timu od naredne sezone.

1/9 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Odluka do 1. jula

Dušan Vlahović bi bio prva zvezda tima, što mu je i predočeno. A, finansijski džekpot nije zanemarljiv. Navodno, Turci žele da imaju jasnu situaciju do 1. jula, kada bi želeli da kompletiraju transfer. Čelnici Bešiktaša za cilj su postavili osvajanje titule, jer žele da prekinu dominaciju Galatasaraja koja traje šest godina.

Valja podsetiti da je Dušan Vlahović u prethodnom periodu bio povezivan sa fudbalskim gigantima iz Evrope poput Bajerna, Barselone, Mančester junajteda, PSŽ, Čelsija... I najbolji klubovi iz Saudijske Arabije pokazali su interes za srpskog centarfora. Sam fudbaler traži ozbiljan projekat u kojem bi bio važna karika.

Dušan Vlahović traži klub u kojem će biti uvažavan Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Ozbiljan golgeter

Da podsetimo, u januaru 2022. Dušan Vlahović prešao je iz Fjorentine u Juventus za 84 miliona evra, što je najskuplji transfer kluba iz Torina. Na 168 utakmica postigao je 68 golova, uz 16 asistencija.

Za fudbalsku reprezentaciju Srbije Dušan Vlahović odigrao je 41 utakmicu i dao 16 golova. Bio je učesnik Mundijala u Kataru 2022. i EURO 2024. godine. Debitovao je za Orlove 11. oktobra 2020. godine u Ligi nacija u porazu od Mađarske (0:1), kod selektora Ljubiše Tumbakovića.