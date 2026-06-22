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"Zahvalan sam upravi kluba na poverenju, kao i stručnom štabu, nastavljamo gde smo stali prošle godine i verujem da će ovoga puta rezultati biti još bolji", rekao je Miletić za klupski sajt.

Miletić je naveo da veruje da će se ekipa na slovenačkom Bledu dobro pripremiti za predstojeću sezonu.

"Super liga će biti vrlo zahtevna, očekuje nas žestoka borba u svakoj utakmici sad kad će u eliti nastupati 14 klubova... Imamo spoj iskusnih i mladih igrača i verujem da će to biti naš najveći adut u narednoj sezoni. Srećan sam zbog potpisa novog ugovora, sada smo kao ekipa iskusniji za još jednu sezonu, ali smo ujedno svesni da nas očekuju velika iskušenja", rekao je on.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Čukarički je takođe saopštio da je doveo drugo pojačanje za novu sezonu, pošto je na Banovo brdo stigao ofanzivni vezista iz crnogorskog Dečića Andrej Bajović.

Ovaj 23-godišnjak igra na poziciji centralnog veziste, visok je 185 centimetara, a u prethodne dve sezone sa ekipom iz Tuzija osvajao je trofeje prvaka i Kupa Crne Gore.

Bajović ;je sa Čukaričkim je potpisao ugovor do 2029. godine.