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Dušan Tadić napustio je nedavno Al Vahdu i Ujedinjene Arapske Emirate, iako je imao još godinu dana ugovora.

Ovakva odluka Dušana Tadića zaintrigirala je sportsku javnost u Srbiji, jer je prošle godine pregovarao sa Crvenom zvezdom, a ove bio velika želja Vojvodine i nemačkog Šalkea.

Dušan Tadić iz vremena kada je igrao za Fenerbahče Foto: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povratak na Bosfor

Dušan Tadić je spreman da prihvati neočekivani posao. Tako barem pišu mediji iz Turske, koji pomno prate njegovu karijeru poslednjih godina, jer je ostavio veliki trag u redovima Fenerbahčea.

Navodno, Dušan Tadić (37) doneo je odluku, tačnije napravio veoma zanimljiv potez. Nekadašnji kapiten srpske fudbalske reprezentacije i rekorder po broju utakmica za nacionalni tim Srbije sa 111 meleva vraća se u redove turskog Fenerbahčea.

1/20 Vidi galeriju Dušan Tadić - Fenerbahče Foto: Mustafa Ciftci / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ahmet Okatali / AFP / Profimedia

Neočekivani poziv

Ali... Međutim, ne kao fudbaler, već kao deo ekipe stručnog štaba. Dušan Tadić je dobio poziv novog trenera Fenerbahčea Ismaila Kartala da bude deo njegovog tima. Njih dvojica imali su izuzetnu saradnju u Feneru. Izvori bliski istanbulskom klubu tvrde da je Srbin polaskan pozivom, ali da još nije konačno prelomio, mada ga intrigira trenerski posao.

Ukoliko se ovakav potez Dušana Tadića desi i u narednim danima dobije potvrdu, to ne bi trebalo bilo koga da iznenadi. Nekadašnja "desetka" srpske reprezentacije nikada nije krio da želi da radi kao trener.

Dušan Tadić blizu odluke da dres i trenerku zameni odelom Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Želi da bude trener

Tokom jednog nedavnog intervjua, Dušan Tadić je na pitanje, kada će početi da radi kao trener odgovorio:

- Videćemo, zavisi od toga koliko ću još igrati. Ali, mislim da će biti u nekom skorijem periodu.

Zvezdan Terzić želeo Dušana Tadića u Zvezdi Foto: Fk Crvena Zvezda

Odbio poziv iz Zvezde

Ovakav njegov odgovor poklapa se sa pisanjem turskih medija oko povratka u Fenerbahče. I prošle godine dok je pregovarao sa Crvenom zvezdom, Dušan Tadić imao je otvoren poziv od generalnog direktora kluba sa Marakane Zvezdana Terzića.

- Ne bi bilo pristojno prema samom Tadiću da iznosim konkretnu cifru, ali mogu da kažem da bi Tadić sigurno bio najplaćeniji igrač u istoriji srpskog sporta. Ubedljivo najplaćeniji igrač u istoriji srpskog sporta. Nudimo mu ugovor na dve plus jednu godinu. Ono što je najvažnije, što je bio moj najjači adut, da sam mu nacrtao plan njegove karijere posle završetka igračke karijere. Mnogi igrači se ne snađu kada završe igračku karijeru, a Tadiću smo nacrtali jedan put kako bi to kod njega izgledalo - rekao je pre godinu dana Terzić i dodao:

Dušan Tadić nije prihvatio poziv iz Crvene zvezde, hoće li iz Fenera Foto: EPA Anna Szilagyi

Terzić: Tadić će biti veliki trener

- Njegova je želja da se bavi trenerskim poslom i mi smo mu nacrtali gde bi mogao da bude posle dve, posle pet, posle osam godina od završetka igračke karijere. On je prepametan momak, mnogo vremena provodi razmišljajući o fudbalu, taktici. On nije bio samo igrač, on je bio i produžena ruka trenera u svim prethodnim klubovima i kada ga slušam kako razmišlja o fudbalu siguran sam da će da bude veliki trener.

Imao je tada Tadić mogućnost da odigra koliko god hoće sezona u Crvenoj zvezdi, a onda se prihvati trenerskog posla. Zašto nije prihvatio, zna samo on... Hoće li prihvatiti poziv iz Fenerbahčea, pokazaće vreme.