Selektor Gordan Petrić uvrstio je Vuka Roganovića i Vasilija Subotića umesto Vasilija Kostova za Evropsko prvenstvo u Velsu.
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PALA ODLUKA! Stiže zamena za Vasilija Kostova!
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Selektor omladinske reprezentacije Srbije Gordan Petrić naknadno je uvrstio Vuka Roganovića i Vasilija Subotića na spisak putnika za Evropsko prvenstvo u Velsu, nakon otkaza Vasilija Kostova i Andreja Bačanina.
Obojica fudbalera Crvene zvezde iza sebe imaju zapažene nastupe u mlađim selekcijama kluba i Srbije.
Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia
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Subotić je već debitovao za prvi tim crveno-belih, dok je Roganović kapiten omladinske ekipe i nedavno je produžio ugovor sa šampionom Srbije do 2029. godine.
"Orlići" su se okupili u Beogradu, gde će trenirati do četvrtka, kada putuju u Vels. Srbija će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Italijom, Ukrajinom i Hrvatskom, a plasman u polufinale izboriće dve najbolje selekcije iz grupe.
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