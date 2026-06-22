Dodajte Kurir u vaš Google izbor

to je to

to je to

Slušaj vest

Selektor omladinske reprezentacije Srbije Gordan Petrić naknadno je uvrstio Vuka Roganovića i Vasilija Subotića na spisak putnika za Evropsko prvenstvo u Velsu, nakon otkaza Vasilija Kostova i Andreja Bačanina.

Obojica fudbalera Crvene zvezde iza sebe imaju zapažene nastupe u mlađim selekcijama kluba i Srbije.

1/7 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Subotić je već debitovao za prvi tim crveno-belih, dok je Roganović kapiten omladinske ekipe i nedavno je produžio ugovor sa šampionom Srbije do 2029. godine.

"Orlići" su se okupili u Beogradu, gde će trenirati do četvrtka, kada putuju u Vels. Srbija će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Italijom, Ukrajinom i Hrvatskom, a plasman u polufinale izboriće dve najbolje selekcije iz grupe.

BONUS VIDEO: