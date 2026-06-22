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Selektor omladinske reprezentacije Srbije Gordan Petrić naknadno je uvrstio Vuka Roganovića i Vasilija Subotića na spisak putnika za Evropsko prvenstvo u Velsu, nakon otkaza Vasilija Kostova i Andreja Bačanina.

Obojica fudbalera Crvene zvezde iza sebe imaju zapažene nastupe u mlađim selekcijama kluba i Srbije.

Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Subotić je već debitovao za prvi tim crveno-belih, dok je Roganović kapiten omladinske ekipe i nedavno je produžio ugovor sa šampionom Srbije do 2029. godine.

"Orlići" su se okupili u Beogradu, gde će trenirati do četvrtka, kada putuju u Vels. Srbija će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Italijom, Ukrajinom i Hrvatskom, a plasman u polufinale izboriće dve najbolje selekcije iz grupe.

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir