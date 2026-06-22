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Novi stadion biće izgrađen oko 350 metara od sadašnjeg Old Traforda i predstavljaće centralni deo šireg projekta urbane regeneracije područja oko stadiona u Mančesteru.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Jedna od potencijalnih prepreka bila je kupovina zemljišta u vlasništvu kompanije "Freightliner", ali je klub uspeo da izbegne taj problem kupovinom parcele od 25 jutara između saobraćajnica "Europa Way, Wharfside Way i John Gilbert Way".

Detalji glavnog plana za obnovu područja Old Traforda i zvanična javna rasprava biće predstavljeni 9. jula, dok je klub trenutno fokusiran na završetak projektovanja novog objekta u saradnji sa navijačima.

Mančester junajted na Old Trafordu igra već 115 godina, a planirano je da ekipa nastavi da koristi postojeći stadion tokom petogodišnje izgradnje novog doma.

Novi stadion, privremeno nazvan "Novi Traford", imaće kapacitet od 100.000 gledalaca, čime će postati najveći stadion u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugi najveći u Evropi, iza renoviranog Kamp Noua u Barseloni.

Prema planovima arhitektonskog biroa koji vodi projekat, stadion će imati krov u obliku kišobrana koji će omogućavati prikupljanje solarne energije i kišnice. Predviđena je i izgradnja tri velika jarbola zahvaljujući kojima će objekat biti vidljiv sa udaljenosti od oko 40 kilometara.

Poseban deo stadiona biće nova tribina "Stretford End", koja će imati kapacitet od 23.500 mesta raspoređenih na dva nivoa.

Projekat novog stadiona predstavlja ključni deo strategije Mančester junajteda za modernizaciju infrastrukture i razvoj šireg područja oko sadašnjeg Old Traforda.