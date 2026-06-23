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Fudbalski klub Juventus nije spreman da plati Aston Vili 10 miliona evra i bonuse za golmana Emilijana Martinesa.

Kako su preneli italijanski mediji, argentinski golman želi da se oproba u Seriji A i da pređe u Juventus i pored toga što se klub nije plasirao u Ligu šampiona.

1/5 Vidi galeriju Aston Vila - Frajburg, Emilijano Martinez Foto: Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia, Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međutim, problem je što u Juventusu smatraju da je tražena cena previsoka za igrača koji će u septembru napuniti 34 godine.

Skaj Italija preneo je da je engleski klub tražio za Martinesa 10 miliona evra i bonuse.

Juventus nije spreman da plati toliko za Martinesa, uz njegov zahtev za platu od pet miliona evra po sezoni, posebno nakon što klub neće imati prihode od Lige šampiona.

Martines je sa reprezentacijom Argentine na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, gde se sa ekipom koja brani titulu plasirao u šesnaestinu finala.

On je 2020. godine prešao u Aston Vilu iz Arsenala, veći deo karijere proveo je u Engleskoj, a igrao je i na pozajmici u Hetafeu.