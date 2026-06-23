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Fudbaleri Crvene zvezde u Austriji odrađuju drugi deo priprema za novu sezonu pod komandom trenera Dejana Stankovića.

Šef struke crveno-belih Dejan Stanković sprema ekipu za kvalifikacije za Ligu šampiona koje počinju narednog meseca.

Vasilije Kostov na pripremama u Austriji, u duelu protiv Dimitrija Šarića Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Crveno-beli će igrati u drugom kolu kvalifikacija za elitno UEFA takmičenje protiv boljeg iz dvomeča između Tre Fjorija iz San Marina i Larna iz Severne Irske. Crvena zvezda će biti gost u prvom susretu, 21. ili 22. jula, dok će revanš meč biti odigran 28. i 29. jula u Beogradu.

Fudbalere Crvene zvezde u sezoni 2026/27 očekuje veliki broj utakmica na domaćoj i evropskoj sceni. Za sve navijače koji žele da budu uz svoj klub tokom cele sezone, u Ljutice Bogdana 1A rešili su problem. Spremili su premijum sezonske karte koje predstavljaju najjednostavniji i najisplativiji način da svi obezbede svoje mesto na stadionu "Rajko Mitić".

1/8 Vidi galeriju FK Crvena zvezda, pripreme Austrija 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Premijum sezonska karta omogućava ulaz na sve domaće i evropske utakmice Crvene zvezde na Marakani tokom cele sezone. U okviru nje su obuhvaćeni mečevi Superlige Srbije, Kupa Srbije, prijateljske utakmice na Marakani, kvalifikacije za evropska takmičenja, kao i utakmice ligaške faze i eventualno evropsko proleće. Vlasnici premijum sezonske karte ne moraju da razmišljaju o pojedinačnim ulaznicama i dodatnim troškovima tokom sezone, što obezbeđuje maksimalnu udobnost i sigurnost. Posebna prednost je i to što je premijum sezonska karta dostupna po starim cenama.

Premijum sezonsku možete nabaviti već danas onlajn ili u Servisu za članstvo. Radno vreme Servisa za članstvo je svakog radnog dana od 10.00 do 18.00 časova, kao i subotom od 11.00 do 16.00 časova. Više informacija na 011/3675-162, 011/3675-163, ili na mejl: clanstvo@fkcz.com.

Vlasnici premijum sezonskih karata ostvaruju pravo na kupovinu do tri premijum junior sezonske za zvezdaše mlađe od 18 godina. Samo 2.000 premijum junior ulaznica je dostupno i to po ubedljivo najpovoljnijim uslovima, već od 7.500 dinara!

Cene premijum sezonskih karata su sledeće:

SEVER

Obnovi za samo 9.500 dinara

Kupi za samo 11.900 dinara

ISTOK

Obnovi za samo 15.500 dinara

Kupi za samo 17.900 dinara

ZAPAD

Obnovi za samo 19.500 dinara

Kupi za samo 21.900 dinara

SINIŠA MIHAJLOVIĆ

Obnovi za samo 33.000 dinara

Kupi za samo 55.000 dinara