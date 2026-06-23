Lacio je dobio novog trenera, Đenara Gatuzoa, koji će pokušati da unapredi tim nakon prošlosezonskog devetog mesta.
Fudbal
PRAVAC LACIO! Đenaro Gatuzo novi trener Rimljana
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Italijanski stručnjak Đenaro Gatuzo novi je trener fudbalera Lacija, saopštio je danas klub iz Rima.
Gatuzo (48) je sa Lacijom potpisao dvogodišnji ugovor, prenose italijanski mediji. On će na klupi rimskog kluba zameniti Mauricija Sarija, koji je pre mesec dana napustio Lacio.
"Naš klub sa zadovoljstvom dočekuje novog trenera, u uverenju da njegovo iskustvo, profesionalnost i odlučnost mogu doprineti ostvarenju naših ciljeva", navodi se na sajtu Lacija.
Đenaro Gatuzo Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Vojko Basic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia
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Novi trener Lacija je tokom karijere vodio Sion, Palermo, OFI, Pizu, Milan, Napoli, Fiorentinu, Valensiju, Marsej, Hajduk Split i reprezentaciju Italije.
Lacio je sezonu završio na devetom mestu na tabeli italijanskog prvenstva.
Za klub iz Rima igra srpski fudbaler Petar Ratkov.
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