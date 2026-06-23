Slušaj vest

Italijanski stručnjak Đenaro Gatuzo novi je trener fudbalera Lacija, saopštio je danas klub iz Rima.

Gatuzo (48) je sa Lacijom potpisao dvogodišnji ugovor, prenose italijanski mediji. On će na klupi rimskog kluba zameniti Mauricija Sarija, koji je pre mesec dana napustio Lacio.

"Naš klub sa zadovoljstvom dočekuje novog trenera, u uverenju da njegovo iskustvo, profesionalnost i odlučnost mogu doprineti ostvarenju naših ciljeva", navodi se na sajtu Lacija.

Đenaro Gatuzo Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Vojko Basic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi trener Lacija je tokom karijere vodio Sion, Palermo, OFI, Pizu, Milan, Napoli, Fiorentinu, Valensiju, Marsej, Hajduk Split i reprezentaciju Italije.

Lacio je sezonu završio na devetom mestu na tabeli italijanskog prvenstva.

Za klub iz Rima igra srpski fudbaler Petar Ratkov.

Ne propustiteFudbalLEGENDARNI FUDBALER OBEĆAO DA ĆE DA NAPUSTI SVOJU ZEMLJU U SLUČAJU NEUSPEHA! Nakon debakla u Bosni pregazio je svoju reč, evo gde nastavlja karijeru
Đenaro Gatuzo
FudbalĐENARO GATUZO NAPUSTIO ITALIJU! Legendarni fudbaler posle debakla i poraza od Bosne i Hercegovine povukao ovaj potez!
FudbalTOTALNI PREOKRET - NI KONTE, NI ALEGRI... Đenara Gatuza menja jedan od NAJBOLJIH trenera današnjice?!
Đenaro Gatuzo
FudbalTRAŽI SE NASLEDNIK ĐENARA GATUZA! Italijani u panici posle kraha u Zenici - dva trenera u prvom planu!
Đenaro Gatuzo
FudbalOBEĆAO DA ĆE NAPUSTITI DRŽAVU AKO ITALIJA NE ODE NA MUNDIJAL! Posle šoka u Zenici slomljeni Gatuzo poručio: Boli, zaista boli!
Đenaro Gatuzo

00:43
Srbija trening, Dušan Vlahović, Nikola Milenković Izvor: Kurir