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Lacio u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora potpisanog sa Gatuzom, koji je na klupi rimskog kluba zamenio Mauricija Sarija, ali je poznati insajder Fabricio Romano preneo da je u pitanju dvogodišnji ugovor.

"Klub srdačno pozdravlja svog novog trenera i uveren je da će njegovo iskustvo, profesionalizam i odlučnost doprineti ostvarivanju sportskih ciljeva kluba", piše u saopštenju Lacija.

Gatuzo je kao selektor reprezentacije Italije radio od 15. juna prošle do 3. aprila ove godine, kad je sporazumno raskinuo ugovor nakon što selekcija Italije nije uspela da izbori plasman na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

1/9 Vidi galeriju Đenaro Gatuzo Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Vojko Basic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Pre dolaska na klupu selekcije Italije bio je trener Hajduka iz Splita, dok je ranije u karijeri vodio i ekipe Marseja, Valensije, Fjorentine, Napolija, Milana, Pize, OFI-a sa Krita, Palerma i Siona.

Lacio, za koji nastupa i srpski napadač Petar Ratkov, je prethodnu sezonu završio na devetom mestu na tabeli Serije A sa 54 boda.