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FK Partizan je na korak od novog pojačanja u letnjem prelaznom roku. Kako stvari stoje, crno-beli su veoma blizu dogovora sa brazilskim napadačem Džefersonom Marinjom Dos Santosom, poznatijim kao Že.

Prema dostupnim informacijama, 23-godišnji fudbaler trebalo bi da stigne u Humsku na jednogodišnju pozajmicu, uz mogućnost otkupa ugovora za milion evra, preneo je "Telegraf".

1/6 Vidi galeriju Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Posebno je zanimljivo da je Žeov zastupnik Žoze Renato Martines, agent koji je prethodno učestvovao i u dolasku Mateusa Saldanje u Partizan.

Brazilac trenutno nastupa za turski Gectepe, ali je tokom prošle sezone imao ograničenu minutažu. Na 16 utakmica upisao je 480 minuta na terenu, uz učinak od dva gola i jedne asistencije.

Pre dolaska u Tursku igrao je u Brazilu za Ponte Pretu, kao i za Gremio Sportivo, Olimpiju i Itapirense.

Ukoliko transfer bude realizovan, Že će postati peto pojačanje Partizana ovog leta, posle Milana Aleksića, Aleksa Zekovića, Erika Kojzeka i Čake Traorea.

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