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Brđani će kao i prethodnih godina biti smešteni u hotelu „Park“, a treniraće na terenima NK Bled.

Šef stručnog štaba Marko Jakšić put Bleda poveo je igrača, među kojima su golmani: Vladimir Stojković, Đorđe Nikolić, Vuk Davidović, Vuk Stojkov, odbrambeni igrači: Nenad Tomović, Ismael Maiga, Lazar Stojanović, Veljko Žurić, Jovan Vojnović, Strahinja Anđelić, Nemanja Miletić, igrači sredine terena: Marko Docić, Srđan Mijailović, Sambu Sisoko, Mateja Prokopijević, Veljko Radosavljević, Kobi Ebere, Ognjen Abramušić, Pol Embong, Uroš Miladinović, Lazar Mijović, Abubakar Sise, Andrej Bajović i napadači: Luka Đorđević, Mateo Maravić i Milan Pavkov.

Foto: Čukarički

Čukarički će na pripremama u Sloveniji odigrati četiri prijateljska meča. Prvi će biti na programu već u petak, 26. juna protiv rumunskog Arđeša u Ljubljani (18 časova), tri dana kasnije rival će biti ljubljanska Olimpija (18 časova).

Potom, sledi duel sa hrvatskim Rudešom 1. jula u Grosuplju (18 časova), i na kraju 4. jula protiv prvaka Slovenije Celja u Kranjskoj Gori (18 časova).

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Dan kasnije Brđani će se vratiti u Beograd, gde će nastaviti sa radom na stadionu na Banovom brdu. Do početka šampionata belo-crni će igrati još dva prijateljska susreta, protiv ruske Rodine i izraelskog Makabi Petah Tikve. Prvi meč u novoj sezoni Čukarički će igrati protiv IMT-a na svom stadionu.