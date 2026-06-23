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Selektor Srbije Veljko Paunović mogao bi uskoro da dobije jednu od najvećih ponuda u dosadašnjoj trenerskoj karijeri. Prema informacijama iz Saudijske Arabije, srpski stručnjak je prvi kandidat da preuzme klupu velikog Al Itihada.

Kako navodi jedan od najuticajnijih sportskih novinara u Saudijskoj Arabiji Mohamed Al Bukari, klub iz Džede već je spreman za angažovanje Paunovića, a navodno je dogovor veoma blizu i predviđa saradnju na dve godine.

1/7 Vidi galeriju Veljko Paunović, konferencija za medije 29. maj 2026. Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Al Itihad je u prethodnoj sezoni završio tek na petom mestu, iako je klub tokom leta uložio čak 122 miliona evra u pojačanja. Zbog razočaravajućih rezultata, Serž Konseisao je napustio mesto trenera, a čelnici saudijskog velikana sada traže novo rešenje.

Prvi izbor, prema informacijama sa Bliskog istoka, jeste upravo Paunović. Ukoliko posao ne bude realizovan, Al Itihad bi se okrenuo drugim imenima, među kojima se pominju Loran Blan i Marselo Galjardo.

1/5 Vidi galeriju Veljko Paunović okupio igrače iz Super lige Foto: Fss

Posebnu pažnju privlači činjenica da Paunović ima važeći ugovor sa Fudbalskim savezom Srbije do 2030. godine. Ipak, ranije su se pojavile informacije da u ugovoru postoji klauzula koja mu omogućava pregovore sa klubovima za koje ima posebnu emotivnu vezu.

Sada je situacija drugačija - Saudijci su ozbiljno zainteresovani, a finansijski aspekt mogao bi da bude veoma primamljiv. S obzirom na ogromna ulaganja u tamošnji fudbal, plata srpskog stručnjaka mogla bi da se meri milionima evra.

Eventualni odlazak u Al Itihad značio bi da Paunović preuzima jedan od najvećih klubova Saudijske Arabije. Klub iz Džede ima 14 titula prvaka i šest osvojenih kupova, a poslednjih godina bio je dom velikih zvezda poput Karima Benzeme.

U ekipi se i dalje nalaze brojna poznata imena svetskog fudbala, poput Fabinja, Muse Dijabija, Stivena Bergvajna i Usema Auara. Paunović bi u tom slučaju sarađivao i sa dvojicom srpskih reprezentativaca – golmanom Predragom Rajkovićem i štoperom Janom Karlom Simićem.

Ostaje da se vidi kako će reagovati FSS i da li će selektor Srbije prihvatiti ponudu iz Saudijske Arabije. Jedno je sigurno – oko Veljka Paunovića trenutno se kuva velika fudbalska priča.

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