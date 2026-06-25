Slušaj vest

Atraktivna Izraelka objavila je niz fotografija i snimaka sa egzotične destinacije, a najveću pažnju privukli su kadrovi u minijaturnom bikiniju i tangama, koji su za samo nekoliko sati prikupili na hiljade lajkova i komentara.

1/6 Vidi galeriju Šira Glazer Foto: PrintscreenInstagram

Pratioci su bili jednoglasni,mnogi smatraju da izgleda bolje nego ikada. U prvom planu bila je njena vitka figura, izvajane noge i preplanuli ten, dok su se ispod objava nizali komplimenti sa svih strana sveta.

Iako je Glazer navikao da bude u centru pažnje, ovoga puta reflektori su potpuno prešli na njegovu lepšu polovinu. Na pojedinim snimcima par uživa u romantičnim trenucima kraj mora, dok se na drugim vidi kako bezbrižno provode dane na luksuznim plažama.

Fotografije su se velikom brzinom proširile i van Instagrama, pa su brojni navijači Zvezde komentarisali da golman crveno-belih pored sebe ima jednu od najatraktivnijih supruga među fudbalerima.