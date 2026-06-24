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RFK Grafičar pokrenuo je novi serijal u kom su gosti emisija dečaci i devojčice iz Omladinske škole kluba sa Senjaka.

U trećoj emisiji gosti su bili dečaci koji su osvojili trofej u ligi petlića, a među njima bio je i sin legendarnog El Fardua Bena, kog mnogi smatraju najboljim stranim fudbalerom u istoriji Srbije. Dečaci su sa osmehom na licu govorili o brojnim zanimljivim temama - šta za njih predstavlja Grafičar, a šta trening, koliko vole fudbal, šta će biti kad porastu, koje želje bi zatražili od zlatne ribice, u koju školu i razred idu... Ovo, ali i još puno toga, čeka Vas u trećoj epizodi serijala "Grafosov prvi intervju" koju možete pogledati u sledećem snimku.

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