U trećoj emisiji gosti su bili dečaci koji su osvojili trofej u ligi petlića, a među njima bio je i sin legendarnog El Fardua Bena, kog mnogi smatraju najboljim stranim fudbalerom u istoriji Srbije. Dečaci su sa osmehom na licu govorili o brojnim zanimljivim temama - šta za njih predstavlja Grafičar, a šta trening, koliko vole fudbal, šta će biti kad porastu, koje želje bi zatražili od zlatne ribice, u koju školu i razred idu... Ovo, ali i još puno toga, čeka Vas u trećoj epizodi serijala "Grafosov prvi intervju" koju možete pogledati u sledećem snimku.