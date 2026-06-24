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Mirlind Daku, fudbalski reprezentativac Albanije, nikada nije bio pošteno kažnjen za incident koji je napravio na EURO u Nemačkoj pre dve godine.

UEFA je progledala Mirlindu Dakuu kroz prste, ali i njegov klub Rubin iz Kazanja i FS Rusije, iako je na EURO vređao i psovao Srbe i Makedonce.

Mirlind Daku vređa i psuje Srbe i Makedonce na EURO 2024 Foto: Soccer Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Albanac se nada Moskvi

Sada je Mirlind Daku pred transferom u moskovski Spartak, jedan od najvećih klubova u Rusiji. Sportski menadžment tog kluba u pregovorima je sa kolegama iz Rubina. Tačnije, fudbaler iz Albanije je glavna opcija za napad crveno-belih iz Moskve.

Mirlind Daku ima 28 godina, a za Rubin u ruskoj Premijer ligi igra od 2023. godine. Odigrao je 78 utakmica i postigao 35 golova. Procenjena vrednost Dakua na portalu Transfermarkt je 9.000.000 evra, što je suma za koju bi mogao da stigne u Moskvu. Leta 2025. godine, Albanac je produžio ugovor sa Rubinom do kraja sezone 2028/2029.

Mirlind Daku prvi na listi želja moskovskog Spartaka Foto: Printskrin/Telegram

Zenitovci nisu dozvolili transfer, spartakovci još ćute

Prema informacijama sa foruma navijača ruskih klubova, simpatizeri moskovskog Spartaka su protiv ovog transfera. Poznato je da su tifozi Spartaka u bratskim odnosima sa navijačima Crvene zvezde i da održavaju bliske konktakte. Oni se zasad još nisu oglasili, ali je jasno da ne gledaju blagonaklono na mogući dolazak Mirlinda Dakua u Moskvu, čoveka koji je na najprizemniji način vređao srpsku braću.

Prošle godine, baš u ovo vreme Mirlind Daku je bio u pregovorima sa Zenitom iz Sankt Peterburga. Praktično, Albanac je imao dogovor sa najboljim ruskim klubom, a onda su se oglasili navijači iz grada cara Petra Velikog. Tifozi Zenita su upravi svog kluba jasno stavili do znanja da je Daku nedostojan nebesko plavog dresa, baš zbog toga što je vređao Srbe i transfer je propao.

1/5 Vidi galeriju Mirlind Daku Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, Sergei Mikhailichenko / Zuma Press / Profimedia

Jezive uvrede

Da se podsetimo. Tokom utakmice između reprezentacija Hrvatske i Albanije (2:2) na EURO na skandalozan i sramotan način su vređani Srbi, a sa tribina se većim delom susreta orilo - Ubij, ubij, ubij Srbina... Vijorile su se zastave terorističke UČK. Posle utakmice Mirlind Daku uzeo je megafon u ruke, poveo navijanje tako što je psovao Srbiju i Makedoniju.

Kako su tada naveli mediji, Daku je u megafon urlao:

- P**ka im materina, Srbima i Makedoncima.

Delije na prijateljskoj utakmici Crvene zvezde i Spartaka odigrane 2014. u Moskvi Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Blaga kazna kao nagrada

Danima posle tog skandala oglasio se albanski fudbaler, pa je uputio izvinjenje, ali ne i pokajanje za ono što je uradio na utakmici. FSS je tada uputio pismo UEFA i zatražio primerenu kaznu. Mirlind Daku suspendovan je od strane UEFA sa dve utakmice neigranja, dok je FS Albanije kažnjen sa 2.500 evra zbog paljenja baklji, sa 20.000 evra zbog ulaska navijača na teren i sa 25.000 evra zbog provokativnih poruka.

Inače, Mirlind Daku rođen je u Srbiji, u gradu Gnjilane, na Kosovu i Metohiji pre 28 godina.